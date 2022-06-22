Manisa'da entegre tesiste çıkan yangında 350 ton saman küle döndü - Haberler

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Manisa'da entegre tesiste çıkan yangında 350 ton saman küle döndü

Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Manisa'da entegre tesiste çıkan yangında 350 ton saman küle döndü

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde entegre bir tesisin saman ve buğday deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde entegre bir tesisin saman ve buğday deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangında 350 tondan fazla saman kül olurken tonlarca buğday da kullanılamaz hale geldi.

Yangın 17.30 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Koldere Mahallesi'ndeki bir entegre tesiste çıktı. Saman ve buğday depolarının olduğu kısımda bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede tesis duman altında kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan yangında yaklaşık 350 ton saman kül olurken tonlarca buğday da kullanılamaz hale geldi.  Yangın sırasında tesiste bulunan Osman Durbay, alevlerin bir anda yükseldiğini söyledi. Saman kuru olduğu için itfaiye gelene kadar alevlerin her yeri kapladığını ve yaklaşık 300-350 ton samanın yandığını ifade eden Durbay, depolardaki buğdayların da zarar gördüğünü belirtti.


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

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