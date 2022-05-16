Manisa'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı

Manisa'da askerlik hayali kuran 17 engelli, bir gün temsili asker olmanın sevincini yaşadı.

MANİSA (AA) - Manisa'da askerlik hayali kuran 17 engelli, bir gün temsili asker olmanın sevincini yaşadı.

Şehirde yaşayan 17 engelli, askerlik görevini yerine getirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Gerekli işlemlerin ardından engelliler için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde temsili askerlik töreni gerçekleştirildi.

Ailelerinin de katıldığı törende yemin eden engellilere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım tarafından terhis belgeleri verildi.

Engellilere tören geçişinin ardından yemekhanede öğle yemeği ikram edildi.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Jandarma, Engelli, Manisa, Asker, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title