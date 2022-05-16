Manisa'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı - Haberler

MANİSA (AA) - Manisa'da askerlik hayali kuran 17 engelli, bir gün temsili asker olmanın sevincini yaşadı.

Şehirde yaşayan 17 engelli, askerlik görevini yerine getirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Gerekli işlemlerin ardından engelliler için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde temsili askerlik töreni gerçekleştirildi.

Ailelerinin de katıldığı törende yemin eden engellilere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım tarafından terhis belgeleri verildi.

Engellilere tören geçişinin ardından yemekhanede öğle yemeği ikram edildi.