Manisa'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki kadın hayatını kaybetti, eşi ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı.
E.S'nin (55) kullandığı 34 GSM 721 plakalı otomobil, Sarıgöl-Alaşehir kara yolu Selimiye Mahallesi geçişinde Ç.A. (41) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki sürücü ile eşi Özlem A. (42) ve 4 yaşındaki oğulları Emir Çetin A, yola savruldu.
Ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem A, kurtarılamadı. Tedavileri süren yaralılardan Emir Çetin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü E.S, gözaltına alındı.