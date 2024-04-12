Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Manisa'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki kadın hayatını kaybetti, eşi ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı.

E.S'nin (55) kullandığı 34 GSM 721 plakalı otomobil, Sarıgöl-Alaşehir kara yolu Selimiye Mahallesi geçişinde Ç.A. (41) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki sürücü ile eşi Özlem A. (42) ve 4 yaşındaki oğulları Emir Çetin A, yola savruldu.

Ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem A, kurtarılamadı. Tedavileri süren yaralılardan Emir Çetin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü E.S, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıgöl Manisa Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title