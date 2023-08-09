Manisa'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Demirci ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu Ahmet Dayı isimli bir kişi hayatını kaybetti. Dayı, bisikletin yola savrulması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Ahmet Dayı (34) 45 ANE 984 plakalı elektrikli bisikletiyle Kaymakam Ethem Akıncı Caddesi'nde seyrederken iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Bisikletin yola savrulması sonucu Dayı, ağır yaralandı.
Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Dayı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel