Manisa'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Demirci ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu Ahmet Dayı isimli bir kişi hayatını kaybetti. Dayı, bisikletin yola savrulması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.