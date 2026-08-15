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Salihli'de Dolum Tesisinde Patlama: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Salihli'de Dolum Tesisinde Patlama: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ara ara devam eden patlamalar nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Salihli Sanayi Sitesi'ndeki bir dolum tesisinde saat 09.00 sıralarında patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ara ara patlamalar yaşanırken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin çeşitli noktalarından görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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