Manisa'da DEAŞ Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, dijital materyallere ve 7 yasaklı yayına el konuldu, M.D. (48), V.K. (32) ve A.A. (32) gözaltına aldı.