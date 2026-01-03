Manisa'da DEAŞ operasyonu; 1 gözaltı

MANİSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat timinin de destek verdiği operasyonda, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kaydı bulunan B.P. (31), çalıştığı ekmek fırınında gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.P., emniyete götürüldü.