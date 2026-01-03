Haberler

Manisa'da DEAŞ operasyonu; 1 gözaltı

Manisa'da DEAŞ operasyonu; 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kaydı bulunan bir kişi gözaltına alındı. Operasyona özel harekat timi de destek verdi.

MANİSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat timinin de destek verdiği operasyonda, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kaydı bulunan B.P. (31), çalıştığı ekmek fırınında gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.P., emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD saldırıları sonrası cadde ve sokaklar adeta cehennem yeri
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD saldırıları sonrası cadde ve sokaklar adeta cehennem yeri
Sosyal medyayı karıştıran kare

Tartışma yaratan kare!
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar