Haberler

Manisa'da çocuklar için teravih programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Dilşikar Camisi'nde düzenlenen teravih programında çocuklar, ilahiler dinleyip çeşitli etkinliklere katılma fırsatı buldu. Program sonunda çocuklara seccade ve futbol topu hediye edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocuklara yönelik teravih programı gerçekleştirildi.

Şehzadeler ilçesindeki Dilşikar Camisi'nde düzenlenen programda üniversite öğrencilerinden oluşan Merkez Efendi İlahi Grubu, ilahiler seslendirdi.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kavukçu, teravih namazını çocuklarla birlikte kıldı. Aileleriyle saf tutan çok sayıda çocuk, namaz kıldı.

Namazın ardından cami avlusunda devam eden etkinliklerde Nasreddin Hoca gösterisi ile Karagöz ve Hacivat gölge oyunu sergilendi. Çocuklara Osmanlı macunu ve pamuk şeker ikram edildi.

Programın sonunda çocuklara seccade ve futbol topu hediye edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba