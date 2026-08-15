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Demirci'de Minik Eller Mini Pazarda

Demirci'de Minik Eller Mini Pazarda
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Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "mini pazar" etkinliğinde çocuklar, ürettikleri ve hazırladıkları ürünleri satışa sundu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "mini pazar" etkinliğinde çocuklar, ürettikleri ve hazırladıkları ürünleri satışa sundu.

Öğretmenler Zehra Betül Akkılıç ve Kadriye İclal Var'ın gerçekleştirdiği etkinlikte 5-13 yaş grubundaki çocuklar, ilçedeki pazar yerinde tezgah açtı.

"Mini pazar, çocuklar alışveriş yapar, eğlence katlanır" pankartının yer aldığı pazarda çocuklar, hazırladıkları ürünleri satarak erken yaşta ticaret ve para yönetimi deneyimi kazandı.

Gıda ve hediyelik eşya gibi ürünlerin yer aldığı pazarda çeşitli oyunlar ve sürpriz etkinlikler de gerçekleştirildi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, pazarı ziyaret ederek çocukların stantlarından alışveriş yaptı.

Öğretmen Zehra Betül Akkılıç, yaptığı açıklamada, çocuklarla buluşmayı hedefledikleri mini bir pazar kurduklarını, çeşitli ürünlerin yer aldığı 40 satış tezgahının açıldığını söyledi.

Mini pazarda tezgah açan 7 yaşındaki Ekin Kula da erik, hünnap ve ceviz sattığını belirtti.

Kaynak: AA
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