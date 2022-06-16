Çıkan yangında ahşap ev hasar gördü Manisa'nın Demirci ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Manisa'nın Demirci ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Secaattin Mahallesi'ndeki Kasımfakı Okul Caddesi'nde Mehmet Kuru'ya ait kullanılmayan tek katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 arazöz ile müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. AA / Nurullah Kalay - Güncel Mehmet Kuru Demirci Manisa Güncel Haberler

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