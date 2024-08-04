Manisa'da çıkan yangında 3 hektar tarım arazisi zarar gördü

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 3 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Çamlıca Mahallesi'nde bulunan ve bir kısmında meyve ağaçlarının yer aldığı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında 3 hektar tarım arazisi zarar gördü.