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Manisa'da çıkan yangın buğday tarlasına sıçradı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boş arazide başlayıp buğday tarlasına yayılan yangın söndürüldü.

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi arkasında bulunan boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, buğday ekili tarlaya ulaştı.

5 dönümlük buğday ekili alana zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında bölgedeki tarım arazileri ile bağ evlerinde ufak çaplı zarar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Turgutlu İtfaiye Manisa Yaşam Güncel Haberler

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