Şehzadeler'de darbedilen 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, cezaevi otoparkında hükümlü yakınları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
?Alınan bilgiye göre, Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu otoparkı önünde, hükümlü yakınlarından oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan