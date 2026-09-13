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Manisa'da çantasında uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çantasında uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çantasında uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akıncılar Mahallesi Alçıtepe Caddesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Sürücü A.T'nin (27) çantasında 1600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında 22 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

A.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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