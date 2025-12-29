Haberler

Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde S.K, (42) karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Kadriye K'ye (40) tüfekle ateş açtı. Kadın ağır yaralanırken şüpheli bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kadriye K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlı S.K. polis ekiplerince yakalandı.

Çiftin 3 çocuk sahibi olduğu, Kadriye K'nin bir pastanede çalıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
