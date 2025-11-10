Manisa'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, tartışma sonucu bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
Alınan bilgiye göre A.Ö. (30), Peker Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.Ö, bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.