Salihli'de 16 yaşındaki çocuğun bıçaklandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki A.E.'nin bıçakla yaralandığı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan E.E. tutuklanırken, M.E. ve V.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda 20 Mart'ta A.E. (16) ile E.E, M.E. ve V.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.E. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili E.E, M.E. ve V.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.E. ve V.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan
