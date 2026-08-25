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Berber Saldırısında Ölüm: Hasat Sonrası Tıraş Kâbusu

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Manisa Gölmarmara'da üzüm hasadını bitiren Coşkun Ulubaş, tıraş olmak için gittiği berberde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan V.C.B, berber Recep Teltik'i de öldürdü, ardından teslim oldu.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Coşkun Ulubaş'ın (41), olay günü üzüm hasadını tamamladıktan sonra tıraş olmaya gittiği öğrenildi.

Atatürk Mahallesi Başöğretmen Sabri Bulut Caddesi'ndeki berber dükkanına 23 Ağustos'ta gelen V.C.B'nin, berber Recep Teltik'i (33) ve tıraş olan Coşkun Ulubaş'ı silahla öldürdüğü olayın detaylarına ulaşıldı.

Üzüm üretimiyle geçimini sağlayan Ulubaş'ın, olay günü hasadı tamamladıktan sonra berbere gittiği, 18, 16 ve 6 yaşlarında 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi. Ulubaş'ın ayrıca, 6 yaşındaki oğlunun ekim ayında planlanan sünnet düğünü için hazırlık yaptığı belirtildi.

Çocukluk arkadaşları arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı

V.C.B. ile Teltik'in eşinin halk ekmek dağıtım noktasında ekmek satın alma konusunda tartıştığı, bunun üzerine Teltik ile V.C.B. arasında husumet oluştuğu iddia edildi.

Olay sırasında berber dükkanında 4 kişinin bulunduğunu anlatan görgü tanığı, V.C.B'nin otomobiliyle iş yerinin önüne geldiğini, otomatik av tüfeğiyle dükkana girerek Teltik'e ateş ettiğini, bu sırada Ulubaş'ın da vurulduğunu kaydetti.

İki çocuk babası Teltik ile V.C.B'nin aynı mahallede büyüdükleri ve çocukluklarından bu yana birbirlerini tanıdıkları kaydedildi.

Öte yandan V.C.B'nin daha önce de iş yerinde tartıştığı bir kadının eşine pompalı tüfekle ateş ederek yaraladığı olay nedeniyle suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından V.C.B'nin emniyete giderek teslim olduğu ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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