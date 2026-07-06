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Balkondan düşen İlayda kurtarılamadı

Balkondan düşen İlayda kurtarılamadı
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Manisa'da 5 katlı apartmanın balkonundan düşerek ağır yaralanan İlayda Tarçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MANİSA'da 5 katlı apartmanın son katındaki balkondan düşüp, ağır yaralanan İlayda Tarçın (30), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi 1704 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında yaşayan İlayda Tarçın, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip balkondan düştü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Tarçın, ambulansla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tarçın, bugün saat 09.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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