Manisa'da bağ evinde çıkan yangında 90 yaşındaki kişi öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında 90 yaşındaki Şükrü Özdil hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bağ evinde çıkan yangında 90 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Piyadeler Mahallesi Aşağı Piyadeler mevkisinde Şükrü Özdil'e ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin tamamen yandığı belirlendi. Evde yapılan incelemede, Özdil'in cansız bedenine ulaşıldı.

Mahalle muhtarı İsa Bilgiç, gazetecilere, Özdil'in evde yalnız yaşadığını belirterek, "Şükrü amca olaydan bir saat önce kahvehanedeymiş. Yangını kimse görmemiş. Haberi alır almaz eve geldik ancak evde olduğunu kimse bilmiyordu. Bazıları kahvehanede, bazıları yolda olduğunu söyledi ama kendisi evdeymiş." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özden Doğan
