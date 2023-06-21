Manisa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca ile iki yeğen arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Jandarma, olayın ardından gözaltına aldığı şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca ile iki yeğeni arasında çıkan silahlı kavgada Barış Gülmez (49) yaşamını yitirdi, amcası Meşur Gülmez (61) yaralandı. Jandarma, olayın ardından yeğenini öldüren Meşhur Gülmez ile onu yaralayan diğer yeğeni Ahmet Gülmez'i (50) gözaltına aldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Salihli'ye bağlı kırsal Dombaylı Mahallesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Dombaylı Mahallesi'nde oturan Meşur Gülmez ile aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan yeğenleri Barış Gülmez ve Ahmet Gülmez arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Meşur Gülmez, yeğeni Barış Gülmez'i av tüfeğiyle ateş açıp, yaraladı. Kardeşinin vurulduğunu gören Ahmet Gülmez de tabancasıyla amcasına ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.