Haberler

Manisa'da çıkan yangında 3 itfaiye eri yaralandı, 4 kedi öldü

Manisa'da çıkan yangında 3 itfaiye eri yaralandı, 4 kedi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle üst kata sıçradı. Yangına müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken, evde bulunan 4 kedi hayatını kaybetti. Polis memurunun bir kediyi kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan ve rüzgarın etkisiyle bir üst kata da sıçrayan yangında 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken, evde bulunan 4 kedi öldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi 1302 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve rüzgarın da etkisiyle bir üst kata sıçrayan alevlere itfaiye ekiplerince müdahale başlatıldı. Alevlere müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

EVDEKİ 4 KEDİ ÖLDÜ

Apartmanın 4'üncü kattaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 4 kedinin, dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında olay yerinde görevli bir polis memuru, kedilerden birini hayata döndürebilmek için büyük çaba sarf etti. Polis memurunun kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı kedi kurtarılamadı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz

Türkiye'yi ayağa kaldıran karar işe yaramadı! Netanyahu'ya soğuk duş
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek

İran'a, aylarca vurduğu ülkeden milyarlar akacak
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı

Yardıma gelen itfaiye ekibine saldırmaya kalktı
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama

Bu çocuklar, özel harekatın operasyonuyla yakalandı
Tüm bilinmeyenler burada! Dünya Kupası'nın grup aşamasında neler oldu neler

Dünya Kupası'nda neler oldu neler
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit

"Bizim için savaştan bile daha büyük bir tehdit"