Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, apartmanın çatısına da sıçrayarak hasara yol açtı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yörük Mahallesi Gümüşçayı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4. katındaki H.Ş'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen alevler, apartmanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede ve apartmanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Onay Ozan
