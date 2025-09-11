Haberler

Manisa'da Ahır Yangını: 21 Koyun Hayatını Kaybetti

Manisa'da Ahır Yangını: 21 Koyun Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Manisa'nın Selendi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 21 koyun öldü. Yangın, ahır sahibi Birol Ekim'in evde uyuduğu sırada meydana geldi ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak evin yanmasını önledi. Yangının nedeni araştırılıyor.

MANİSA'nın Selendi ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 21 koyun öldü.

Selendi'nin kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde Birol Ekim'e (61) ait bir ahırda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı sardı. Alevleri fark eden yakındaki Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Arıtma Tesisi personeli durumu itfaiyeye bildirdi. Bir yandan da ahırdaki koyunların bir kısmı dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çabayla alevleri bitişikteki eve sıçramadan söndürdü. Alevlerin söndürülmesini ardından içeri giren itfaiye ekipleri, ahırdaki 21 koyunun öldüğünü belirledi.

Yangın çıktığı sırada evde uyuduğunu belirten Birol Ekim, alevlerin evine sıçramadan söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Ekim, ahırının yanması ve koyunlarının ölmesi nedeniyle üzgün olduğunu da söyledi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
