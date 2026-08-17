Salihli'de Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Onur Ardıç'ın (18) kullandığı 35 DBJ 590 plakalı motosiklet, Durasıllı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ardıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA