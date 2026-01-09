Manisa'da kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Çamlıca Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52) için 2 Ocak'ta başlatılan arama çalışmaları 8. gününde devam etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Demirci Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde çalışmalarını Beyazıt Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.

Emniyet ve JAK timleri, iz takip köpeklerinin yönlendirmesiyle Hisar Kuru Kavak mevkisinde kadına ait bulgulara rastladı. Ekipler bir süre sonra dere yatağında Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

Savcılık incelenmesinin ardından Çınar'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılacak.

