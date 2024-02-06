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Manisa'da 44 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 44 düzensiz göçmen, 2 şişme bot, 2 bot motoru, pompa ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 44 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Jandarma ekipleri, yol kontrolünde şüphelendikleri iki panelvanı durdurdu. 44 düzensiz göçmen bulunan araçlardaki aramalarda 2 şişme bot, 2 bot motoru, pompa ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Y. ve M.T.G, tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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