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Manisa'da 300 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Salihli DKMP Şefliği öncülüğü ve Demirci Merkez Avcılar Kulübü desteğiyle Mahmutlar ve Örücüler mahalleleri arasındaki ormanlık alanlara 300 kınalı keklik bırakıldı. Etkinlikte 300 kınalı keklik ormana salındı. Bölgede 3 yıl boyunca av yasağı uygulanacağı belirtildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Salihli DKMP Şefliği öncülüğü ve Demirci Merkez Avcılar Kulübü desteğiyle Mahmutlar ve Örücüler mahalleleri arasındaki ormanlık alanlara 300 kınalı keklik bırakıldı.

Mahmutlar yolu üzerinde ormanlık alanda Belediye Başkanı Erkan Kara, Milli Parklar 4. Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil ve Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Ramazan Akgün'ün katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte 300 kınalı keklik ormana salındı.

Bölgede 3 yıl boyunca av yasağı uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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