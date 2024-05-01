Manisa'da 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri N.E. ve F.Y'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabanca bulunması üzerine adreslerinde de arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 3 tabanca, 25 tabanca fişeği, 6 ses fişeği, 2 gram esrar ele geçirildi.

N.E. ve F.Y. gözaltına alındı.