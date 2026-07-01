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16 yaşındaki Onur'un öldürülmesinde 2 kardeş ile babaları tutuklandı

16 yaşındaki Onur'un öldürülmesinde 2 kardeş ile babaları tutuklandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Onur Yılmaz (16) bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan arkadaşı C.T. (13), babası M.T. (43) ve ağabeyi A.T. (18) tutuklandı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Onur Yılmaz'ın (16) bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşı C.T (13), babası M.T. (43) ve ağabeyi A.T. (18), tutuklandı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 6109'uncu Sokak'ta meydana geldi. C.T. ile arkadaşı Onur Yılmaz arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T., yanındaki bıçakla Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz yere yığıldı, C.T. ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yılmaz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Onur Yılmaz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

BABA VE AĞABEY DE TUTUKLANDI

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlatılan çalışmada C.T. ile olayla bağlantıları olduğu tespit edilen babası M.T. (43) ve ağabeyi A.T.'yi (18) operasyonla gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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