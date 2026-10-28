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Manisa'da 152 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

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Manisa'da 152 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hakkında 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hakkında 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi 709 Sokak'taki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda durumundan şüphelendikleri H.S'yi (17) durdurdu.

Yapılan sorgulamada, H.S'nin İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemelerince "hırsızlık" suçundan toplamda 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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