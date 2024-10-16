Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni yapıldı.

Üniversitenin, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, eğitimin insanlara rehberlik eden çok yönlü bir alan olduğuna belirterek, "Eğitim kamu hizmeti çok evrensel bir hizmettir. Bütün insanlığı ilgilendiriyor." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile geleceğe umutla baktıklarını dile getirerek, "Eğitimi en önemli önceliklerimizden biri kabul ediyoruz. Bu anlayışla Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olmaya, onların eğitim hayatlarına katkı sağlamaya özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da 50 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Kibar, şunları kaydetti:

"Gelişmiş olan birçok özelliğinin yanında bu konuda özellikle bölgeye istihdam noktasında katkı sağlamak üzere meslek yüksekokuluna sahibiz. Manisa'nın hemen hemen her ilçesinde, iki ilçesi hariç 15 tane meslek yüksekokulumuz ile özellikle sanayide ara eleman olarak ifade edilen ancak bizlerin aranan eleman olarak ifade ettiğimiz nitelikli mezunlar vermeye devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından "Bilişim Teknolojileri ve Bilişim Disiplinleri Etkileşimi" konulu ilk ders verildi.

Açılış törenine, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa İl Tarım Müdürü Metin Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.