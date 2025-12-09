Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakımda

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi sırasında gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastanın durumu hakkında bilgi veren başhekim, tedavinin ileri tıbbi imkanlarla sürdüğünü duyurdu.

MANİSA'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi alındı. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Serkan Saka tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle hastanemiz 'Dahiliye Servisi'ne yatırılmıştır. 2 Aralık Salı günü böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine tedavisi 'Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdürülmesine karar verilmiştir. Mevcut durumda hastamızın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkanlar kullanılarak devam ettirilmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir."

Başhekim Saka, kritik süreçte gelişmelerin hastane tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
