Manisa Akhisar'da eşinin bıçakladığı kadın hastanede kurtarılamadı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayalıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden S.E. ile eşi Hasret E. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından S.E, eşi Hasret E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi Hasret E, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA