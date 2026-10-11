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Manisa Akhisar'da devrilen tur otobüsü Bursa'dan Denizli'ye gidiyormuş, 11 kişi öldü

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Manisa Akhisar'da devrilen tur otobüsü Bursa'dan Denizli'ye gidiyormuş, 11 kişi öldü
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen tur otobüsünde 11 kişi hayatını kaybetti. Metin Yavuz'un kullandığı 16 AED 124 plakalı otobüsün Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

BURSA'DAN DENİZLİ'DEKİ KAPLICALARA GİDİYORLARMIŞ

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki kazada devrilen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, Metin Yavuz'un kullandığı 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün, Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Esra TÜRKER/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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