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Hindistan'ın Manipur eyaletinde 18 Kasım'dan bu yana sahte alkol tüketen 13 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Press Trust of India'nın yerel polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre Manipur'da 18 Kasım'dan bu yana sahte alkol tüketen birçok kişi mide bulantısı ve sersemlik gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Sahte alkol tükettiği tespit edilen 13 kişi yaşamını yitirirken 300'den fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA