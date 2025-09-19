Manipur'da Paramiliter Güçlere Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde, paramiliter güçlere ait araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

India Today'in haberine göre, Manipur'da görevli paramiliter güç olan Assam Tüfekleri'nin (AssamRifles) aracına Bishnupur bölgesinde yerel saatle 17.50'de saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Assam Tüfekleri mensubu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Manipur Valisi Ajay Kumar Bhalla, saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve "bu tür şiddet eylemlerine asla tolerans gösterilmeyeceğini" belirtti.