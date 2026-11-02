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Manipur'da Kuki-Zo ile Naga toplulukları arasındaki çatışmada 5 kişi öldü

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Yerel güvenlik yetkililerine göre Manipur'da Kuki-Zo ve Naga toplulukları arasında çıkan çatışmada kimliği belirlenemeyen 5 kişi öldü. Kangpokpi'deki protestolara göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale edildi; yetkililer sorumlular için tarama süreceğini açıkladı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde etnik topluluklar arasında çıkan çatışmada 5 kişinin öldüğü bildirildi.

The Hindu gazetesinin yerel güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyalette Kuki-Zo ve Naga toplulukları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada "kimliği belirlenmemiş" 5 kişi öldü ve akabinde eyaletin Kangpokpi bölgesinde protestolar düzenlendi.

Güvenlik görevlileri, gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve göstericilere copla müdahale etti.

Yerel güvenlik güçleri, yaptığı açıklamada, "Çatışmalardan sorumluları tespit ve yakalamak amacıyla eyalette kapsamlı tarama faaliyetleri sürecek." ifadesini kullandı.

Etnik toplulukların "anavatan iddiaları"

Ülkenin kuzeydoğusunda, Myanmar sınırındaki eyalette Kuki-Zo, Naga ve Meitei dahil bazı etnik topluluklar, bölgede "anavatan iddialarını" sürdürüyor.

3,3 milyona eyalet nüfusunda farklı oranlara sahip bu etnik topluluklar arasında silahlı çatışmalar, adam kaçırma ve öldürme olayları sıklıkla yaşanıyor.

Meitei ve Kuki toplulukları arasında 2023'te yaşanan çatışmalarda 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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