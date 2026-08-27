Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından gözaltına alındı.
(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Manifest" grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Manifest" grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
Akış hakkında, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Kaynak: ANKA