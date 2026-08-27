Haberler

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Manifest" grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Manifest" grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.

Akış hakkında, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti

İlk otobüs sahaya indi: Üzerindeki sözler bomba
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...

Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da
Arda Güler için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir sorunu var

Arda için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir...
Amorim'den Leao'nun transferi hakkında açıklama

Galatasaraylıların beklediği açıklama geldi: 5 gün sonra...
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu

Görüntüyü izlemeniz lazım! Mutluluktan uçacak
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı