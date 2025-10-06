Manifest Grubu Üyelerine Teşhircilik Suçlamasıyla Dava Açıldı

Manifest Grubunun Küçükçiftlik Park'ta verdiği konsere ilişkin yürütülen "teşhircilik" soruşturması kapsamında, müzik grubu üyeleri ile bir kişi hakkında 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçiftlik Park'ta 6 Eylül'de Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında şarkı söyleyenler ile sahnede dans ve gösteri yapanlar hakkında "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Şişli Harbiye'de bulunan Küçükçiftlik Park'ta konser veren sanıkların gerçekleştirdikleri dans figürlerinin, toplumun sahip olduğu ortak edep duygularını ihlal ettiği, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı.

Dansta, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz, etkileyici nitelikte eylem ve hareketlerin olduğu belirtilen iddianamede, ayrıca suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediği dile getirilerek, kamunun genel edep ve haya duygusuna da zarar verdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, suça ilişkin fiillerin sanıkların özel alanında gerçekleşmediği vurgulanarak, söz konusu hareketlerin gerçekleştiği konser görüntülerinin sosyal medya ile bir çok platformda yayımlanması dikkate alındığında, toplumda sayısı belli olmayacak şekilde çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığı ve bu şekilde aleniyet unsurunun sağlandığı ifade edildi.

Sanıkların her birinin savunmalarında görüntülerdeki kişilerin kendilerinin olduklarını kabul ettikleri aktarılan iddianamede, sanıkların bu haliyle katıldıkları dans figürleriyle ve kıyafetleriyle eylemlerinin "teşhircilik" yapmak suretiyle "hayasızca hareketler" suçunu oluşturduğu belirtildi.

İddianamede, sanıklar Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'ın "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıkların yargılaması, ilerleyen günlerde İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dosya üzerinden "basit yargılama" usulüyle yapılacak.