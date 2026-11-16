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Mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 72 yaşındaki kadın Kilis'te öldü

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Mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 72 yaşındaki kadın Kilis'te öldü
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Kilis'te mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, üvey oğlu M.D. (28) ise hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan M.D.'nin tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zekiye Karlı (72) hayatını kaybetti, üvey oğlu M.D. (28) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı üşümesi üzerine evin içerisine aldığı öne sürülen Zekiye Karlı ve üvey oğlu M.D.'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Zekiye Karlı ve M.D., ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekiye Karlı, hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan M.D.'nin ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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