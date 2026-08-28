Manifest kurucusu Tolga Akış'a tutuklama
Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 'müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında da işlem yapılıyor.
(İSTANBUL) - "Manifest" grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, bugün "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Manifest" grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akış hakkında savcı "müstehcenlik" suçundan tutuklanma istedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Akış hakkında tutuklama kararı verdi.
Kaynak: ANKA