Mandy Patinkin ve Kathryn Grody, New York Belediye Başkan Adayı Mamdani'ye Destek Verdi

Güncelleme:
Ünlü Yahudi aktör Mandy Patinkin ve eşi Kathryn Grody, New York'un Müslüman belediye başkan adayı Zohran Mamdani'ye desteklerini açıkladı. Patinkin, seçmenlerin katılım göstermesi gerektiğini vurguladı.

NEW ABD'de ünlü Yahudi aktör Mandy Patinkin ve eşi oyuncu Kathryn Grody, Demokrat Partinin New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani'ye destek verdiklerini açıkladı.

Patinkin ve eşi Grody, Mamdani ile birlikte çekip paylaştıkları bir video kaydında, New York'un Müslüman belediye başkan adayı Mamdani'ye desteklerini açıkça belirtti.

Daha önce bir istihbarat dizisinde canlandırdığı CIA şefi karakteriyle tanınan Patinkin, video kaydındaki konuşmasında, "Bu seçimi kazanacağız çünkü şehrimizi yönetecek bu olağanüstü insana sahibiz." dedi.

Patinkin, "İnsanları sandık başına götürün. Herkesin oy vermesini sağlayın. Seçmenlerin seçime katılım göstermeleri ve şehrimizi, ülkemizi ve dünyamızı değiştirmeleri önemli." diye konuştu.

Yahudi kökenli Amerikalı oyuncuların, New York belediye başkanı olması için destek çağrısına bulundukları Mamdani'yi öven ve sıcak duruş sergileyen tavırları, sosyal medyada ilgi gördü.

Öte yandan, yapılan son anket, Zohran Mamdani'nin yüzde 42, eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun ise yüzde 35'lik desteğe sahip olduğunu gösterdi.

Erken oy kullanma işlemlerinin başladığı New York'ta oy kullanma 4 Kasım'da tamamlanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
