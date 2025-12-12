Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 kara yolunda çalışan Karayolları işçisi Ali Andıç, bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Göksel K'nin kullandığı 07 CHH 373 plakalı çekici ve 07 BIJ 187 dorse plakalı tır, D-400 kara yolu Çevreyolu Köprüsü yakınlarında, çalışma yapılan bölgedeki yol güvenliğini sağlayan Karayolları işçisi Ali Andıç'a (61) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Andıç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
