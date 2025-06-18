Manavgat'ta Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü ve yolcusu hayatını kaybetti. Olay, Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Raşit Akdeniz (46) idaresindeki 07 AAK 810 plakalı otomobil, gece saatlerinde Taşağıl Mahallesi Kaymaz Caddesi Nergizlik mevkisinde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Akdeniz ile araçta bulunan Ali Uyanık'ın (70) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce sudan çıkarılan cenazeler, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Raşit Akdeniz'in, akrabası olan Ali Uyanık'ı evine bırakmak üzere yola çıktığı, kazanın Uyanık'ın evine birkaç metre mesafede meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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