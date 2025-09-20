Haberler

Manavgat'ta Otobüs Durağında Bir Kişi Ölü Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otobüs durağında hareketsiz bir şekilde bulunan 42 yaşındaki Önder Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Böbrek hastası olduğu öğrenilen Tekin'in cenazesi otopsi için morga gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi otobüs durağında ölü bulundu.

Side Mahallesi Side kavşağındaki otobüs durağında sandalyede hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede, Önder Tekin (42) olduğu anlaşılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Böbrek hastası olduğu öğrenilen Tekin'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

