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Antalya'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü

Antalya'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının yüksek gerilim hattından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Sarılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

İlk belirlemelere göre yangının, ormanlık alandan geçen yüksek gerilim hattından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Taş
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