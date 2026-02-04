Kazada motosiklet sürücüsü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kavşakta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Sürücünün minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Manavgat ilçe merkezindeki Dört Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Yaşar Ç. yönetimindeki 07 BOT 517 plakalı motosiklet ile Durali M.'nin kullandığı minibüs çarpıştı. Devrilen motosikletin sürüklenen sürücüsü Yaşar Ç. minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yaşar Ç. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosiklet ile minibüsün kavşakta çarpışması, devrilen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekilerin koştuğu anlar yer aldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),