Haberler

Manavgat'ta klozetten çıkan yılan paniğe neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin tuvaletindeki klozette görülen siyah yılan, ev sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekipleri yılanı özel ekipmanla çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin klozetinde görülen yılan paniğe neden oldu.

Salkımevler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, tuvalete giren Batuhan Kaya, klozet kapağını kaldırdığında içeride yılan olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, klozet içerisindeki siyah renkli yılanı özel ekipman yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Yılan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Baba Vedat Kaya, gazetecilere, oğlunun çığlık sesini duyarak tuvalete koştuğunda yılanla karşılaştığını söyledi. Kaya, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Aziz Yıldırım'dan baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

Kaçırılan İBB yöneticisi kurtarıldı
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

Günler sonra patladı: Onlardan daha çok Türk'üm