Manavgat'ta kaza sonrası tutuklanan sürücü
Güncel Haberler
Manavgat'ta meydana gelen kaza sonucunda iki Çek turist hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan tur midibüsü sürücüsü tutuklandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Manavgat'ta iki Çek turistin yaşamını yitirdiği kaza sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan tur midibüsü sürücüsü Mehmet Lök, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Lök, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Taksirle birden fazla insanın ölümüne sebep olma' suçundan tutuklandı. Sürücü Lök'ün ifadesinde, kaza sırasında hızının normal olduğunu, ancak olay yerinde ışıkların yanmadığını ve karanlık olduğunu söylediği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel